Zielinski-Inter | interesse concreto! Uno pronto a cedere il testimone

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’segue conesse Piotr, in scadenza col Napoli a fine stagione. A Milano il centrocampista potrebbe raccogliere ildi un pilatro nerazzurro. AUMENTO DI TEMPERATURA – Il contratto che lega Piotral Napoli scadrà il 30 giugno 2024. E al momento non sembra esserci grande apertura del polacco al rinnovo. Motivo per cui l’, sempre attenta a monitorare i possibili acquisti a parametri zero, sta manifestando sempre più esplicitamente l’esse per un futuro ingaggio. Ovviamente con un sostanzioso aumento salariale rispetto ai 3,5 milioni chepercepisce oggi a Napoli (fonte: Capology.com). E questo sembra l’unico vero nodo attorno al quale può evolversi la trattativa, dato che la destinazione sarebbe ...