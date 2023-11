Zielinski | Inter e Juve pronti a darsi battaglia se non arriverà il rinnovo col Napoli Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ladello Sport parla dellaa cui sono, non solo per lo scudetto ma anche per il prossimo mercato. Entrambi i club hanno messo nel mirino il centrocampista del, Ptiorche è in scadenza di contratto “Il primo è Piotr, che a meno di sorprese (le trattative per ilsi sono arenate dopo l’iniziale ottimismo di entrambe le parti) si libererà dala parametro zero a luglio. Cristiano Giuntoli conosce molto bene il centrocampista polacco, avendolo portato in prima persona all’ombra del Vesuvio nel 2016. Insieme hanno vinto l’ultimo scudetto e la stima reciproca è rimasta intatta, nonostante l’addio aldell’attuale d.t. della ...