Zielinksi Juve | Giuntoli vuole soffiarlo all’Inter

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere lontano da Napoli e il giocatore nel 2024 va in scadenza di contratto Il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere lontano da Napoli e il giocatore nel 2024 va in scadenza di contratto. Come riporta La Gazzetta dello Sport Piotr Zielinski, a meno di sorprese (le trattative per il rinnovo si sono arenate dopo l’iniziale ottimismo di entrambe le parti), si libererà dal Napoli a parametro zero a luglio. Sul polacco c’è da tempo l’Inter con Marotta e Ausilio pronti a inserire un altro tassello di qualità nella mediana a zero. Ma attenzione allantus perchéconosce bene il polacco e la stima è reciproca. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto oltre 4 milioni di ingaggio, ma il dt dei bianconeri potrebbe offrire anche di più.