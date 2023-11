(Di lunedì 20 novembre 2023) 20 nov 11:49: "Lanon è un, non" La'non è un' e 'noncosì rapidamente come vorremmo'. Lo ha detto Volodymyr, sottolineando che l'Ucraina ...

Italiani stanchi del "generale" Volodymyr Zelensky Ecco perché la guerra in Ucraina non interessa più

Zelensky: "La guerra non è un film e non finirà presto"

20 nov 11:49: "Lanon è un film, non finirà presto" La'non è un film' e 'non finirà così rapidamente come vorremmo'. Lo ha detto Volodymyr, sottolineando che l'Ucraina 'non si ...

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi |Zelensky: «La guerra non è un film, non finirà presto» Corriere della Sera

Ucraina Russia, segretario alla Difesa Usa in visita a Kiev . LIVE Sky Tg24

Guerra in Ucraina, visita a sorpresa a Kiev: è arrivato il segretario alla Difesa Usa Austin

Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, è arrivato a Kiev per una visita non annunciata. Aerei A-50 Mainstay schierati dalla Russia (per paura che Kiev usi i jet occidentali).

Shevchenko parla prima di Ucraina-Italia, l'ex calciatore è consigliere di Zelensky: "I soldati fanno il tifo"

L'ex calciatore del Milan Andriy Shevchenko, oggi consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha parlato dell'imminente partita Ucraina-Italia.