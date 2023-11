Zanotelli | “Un errore abolire il reddito | i poveri aumentano”

Leggi su notizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il prete missionario si sfoga e parla del momento che sta attraversando l’Italia: “Nessuno parla per le persone che non ce la fanno, gli affittie anche i senzatetto, è una vergogna” “Inon hanno nessuno che parli per loro, la politica non se ne interessa. Eppure sono sempre di più, perché basta davvero poco per finire in miseria“. Parole forti, parole vere e sacrosanti che dovrebbero far riflettere. Parole pronunciate da chi dovrebbe essere ascoltato, anche perché padre Alex, missionario comboniano, conosce bene l’argomento, anche perché da una vita si batte per i più deboli. Dopo aver girato il mondo e aiutato tantissime persone, ora padre Alex è a Napoli e aiuta ogni giorno i senza dimora della città, ma non smette di parlare e di alzare l’attenzione su un tema che sembra sfuggire a tanti: “È incredibile ...