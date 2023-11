Zaia | “L’Italia è un Paese di buon senso”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 novembre 2023) MILANO – “Anche io sono critico con la gestione dell’Europa: burocratica, ingessata e autoreferenziale. Ma sono convinto che il nostro orizzonte siano gli Stati Uniti d’Europa” che permetterebbero aldi diventare “uno Stato federale, in cui i cittadini conteranno di più e ilsarà più efficiente. Come in Germania”. Lo afferma il Presidente della Regione Veneto Lucain un’intervista al Corriere della Sera, parlando della visione critica del leader della Lega Matteo Salvini.poi, parlando del governo retto da Giorgia Meloni, aggiunge: “La presidente mette, assieme al suo governo, il cuore in quello che fa. Certo, la situazione internazionale non aiuta”. Alla domanda seè undi destra, il governatore veneto, risponde: “è un ...