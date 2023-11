Zaia | “L’Italia è un Paese di buon senso”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 20 novembre 2023) MILANO – “Anche io sono critico con la gestione dell’Europa: burocratica, ingessata e autoreferenziale. Ma sono convinto che il nostro orizzonte siano gli Stati Uniti d’Europa” che permetterebbero aldi diventare “uno Stato federale, in cui i cittadini conteranno di più e ilsarà più efficiente. Come in Germania”. Lo afferma il Presidente della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “L’ordinanza ministeriale sulle mascherine porta con sé un altro passo verso la normalità”: “Veneto regione europea dello sport 2024, siamo una grande realtà” Clima,: “Il negazionismo produce solo alibi”: “Il Pnrr è un treno chenon può perdere” Minacce di ...