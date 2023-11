(Di lunedì 20 novembre 2023) L’episodio di Monday Night RAW previstonotteregalare diverse sorprese. Nelle ultime ore Cody Rhodes ha fatto alcuni riferimenti sui social in merito alla possibilità di un nuovo ulteriore partner per il suo team nel War Games di Survivor Series. Con essa tante altre novità in vista del prossimo Premium Live Event della compagnia pronto ad andare in scena nella città di Chicago sabato 25 novembre. In realtà però, questo aggiornamento parla di un aspetto decisamente diverso. Stando a quanto riportato da FightFulSelect.com, la WWEfarunaper lo show rosso proprio a partire da. Non sappiamo ancora con anticipo quale brano verrà scelto, servirà ...

WWE : Il WarGames di Raw potrebbe essere ancora incompleto - in arrivo il 5°membro per uno dei due team?

La guerra del Tiburtino III, intervista ai wrestler Karim Brigante e Flavio Augusto: 'Dal ring al cinema'

Devo dire che ha avuto una grande idea eessere un'innovatrice anche per questo. Ho avuto ... Essere stato allenato dalHall of Famer Harley Race ed aver lottato in giro per il mondo mi ...

WWE: Potrebbe debuttare una nuova theme song per RAW questa settimana Zona Wrestling

5 cose che WWE 2K24 dovrebbe imparare da AEW Fight Forever The Shield Of Wrestling

Sheamus ha risolto con l'infortunio alla spalla: ecco quando tornerà l'irlandese

Dopo settimane di assenza per colpa di un infortunio, sembra sia arrivato il momento di rivedere l'ex WWE Champion sui ring della compagnia ...

Atleta di NXT debutta stanotte a SmackDown in un fugace match per la WWE

Prima della contesa, la WWE aveva mandato in scena anche un video di presentazione ... Per me, quel titolo di NXT era una conferma quando ero là e non ho mai capito come potessi non ottenere quel ...