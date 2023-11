“Voglio batterlo” | un tecnico della Serie A sfida Mazzarri | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Walterè tornato inA sulla panchina del Napoli e ha già raccolto il primo guanto di: direttamente dallaA. Un ritorno romantico quello di Waltera Napoli. Iltoscano è stato richiamato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcìa. I tifosi azzurri hanno accolto con entusiasmo questo ritorno per quanto riguarda l’aspetto emotivo. Alcuni, però, non vedono inl’uomo giusto per questo Napoli e soprattutto che non ripeterà quanto di buono fatto nel corsosua prima avventura all’ombra del Vesuvio.torna inA: ilpronto arlo Nelle ultime avventura inA, ...