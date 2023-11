Vogliamo mandare un messaggio | l' impressionante discorso di Gino Cecchettin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Siamo qui perché volevamo dare unguardare al futuro perché Giulia non tornerà. Abbiamo tanta strada da fare, da questa vicenda deve nascere qualcosa". Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vigonovo, il papà di Giulia, la ragazza di 22 anni trovata morta ieri. Per l'omicidio è stato fermato in Germania l'ex fidanzato di Giulia, Filippo Turetta. "Come famiglia ci impegneremo perché non succeda più quello che è successo a Giulia. Sicuramente faremo qualcosa".