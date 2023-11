Vodafone miglior operatore in Italia per customer experience secondo OpenSignal

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 novembre 2023) MILANO – Nei due report pubblicati da, che analizzano l’esperienza degli utentini per quanto riguarda la navigazione mobile e in banda larga fissa,risulta essere l’che offre laesperienza complessiva e di qualità costante ai propri clienti, sia in ambito mobile che fissa. In particolare, gli utenti mobile dihanno l’esperienza più coerente e hanno la più alta velocità complessiva di download e upload, oltre allaesperienza di gaming e video. Per la rete fissa,è ilanche per l’esperienza di qualità costante della banda larga in. Gli utentiregistrano anche il picco per velocità di ...