Voci di Gaza – “Senza benzina non funzionano i depuratori | si beve l’acqua sporca 30mila i bambini malnutriti” | l’appello di Oxfam

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Mentre il numero delle vittime ha raggiunto la cifra spaventosa di 13mila, la situazione umanitaria nella Striscia diè catastrofica. Anche le ong non riescono ad fornire aiuti per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, come cibo e acqua. Lo spiega in questo video appello un’operatrice diche si occupa della situazione nei Territori occupati palestinesi. “Stiamo cercando disperatamente di rispondere ai bisogno essenziali, ma la mancanza di aiuto lo rende quasi impossibile. cercando disperatamente di rispondere a questi Bisogni umanitari con forniture di base come cibo e acqua. Per questo chiediamo che ci sia pieno accesso,ostacoli agli aiuti. E per consegnarli in modo sicuro, abbiamo bisogno dell’immediato e totale cessate il fuoco sulla Striscia“.fa sapere che la fornitura di ...