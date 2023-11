Voci di calcio | il West Ham ha in programma la mossa di Dominic Solanke

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 novembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Cosa dicono i giornali Secondo quanto riferito, ilHam sarebbe ancora interessato all’attaccante del Bournemouth Domenico. Il Mirror sostiene che gli Hammers stanno pianificando di fare nuovamente un’offerta per l’attaccante 26enne a gennaio dopo aver visto respingere un approccio in estate. Leroy Sane, 27 anni, non sta pensando ad un eventuale trasferimento dal Bayern Monaco, secondo Metro. L’attaccante tedesco è stato accostato al Liverpool e al ritorno al Manchester City. Inghilterra in avanti Ivan Toney è incerto sul suo futuro tra l’interesse di Arsenal e Chelsea, secondo il Sun. Il giornale sostiene che il 27enne sente di avere un debito da ripagare a Brentford dopo il suo divieto per aver violato le regole del gioco d’azzardo ed è combattuto all’idea di andarsene a ...