Viviamo in un mondo avaro di magia | Beppe Signori | uno degli ultimi a portarla

(Di lunedì 20 novembre 2023) La storia diè stato un attaccante senza tempo, forse l’ultima grande ala sinistra del calcio italiano. Aveva tutto: potenza, precisione, rapidità, determinazione, grinta ma soprattutto una classe incredibile. Grazie a quel sinistro piazzato a incrociare che non lasciava scampo a nessun portiere. Era un attaccante completo, sapeva segnare in tutti i modi possibili: su punizione, in rovesciata, di destro, di sinistro, di testa e anche di rigore. Vederlo giocare era una vera gioia per gli occhi.: gli inizi di carriera Come tutti i ragazzini che si rispettano,, ha dato i suoi primi calci ad un pallone nella squadra del suo paese, la Villese. Ad appena dieci anni è l’Atalanta a mettere subito gli occhi su di lui. Nonostante i ...