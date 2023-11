Vive in un ospedale abbandonato per colpa del caro affitti | “Siamo in 150 Ho visto stanze e persone spaventose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Per combattere ilvita londinese Aisha Barratt, una produttrice televisiva freelance, ha deciso di non affittare una ‘normale’ casa ma di optare per una soluzione alquanto particolare, ovverore in unassieme ad altre 150. La ragazza ha deciso di diventare “property guardian“, una sorta di custode, che gode di prezzi più che accessibili a condizione di accettare di alloggiare in una proprietà inusuale. Aisha ha postato un video su TikTok in cui mostra le varie parti della struttura. Nel contenuto fa vedere le “” e parla degli strani eventi a cui ha assistito. Nonostante qualche ‘angolo buio’ ed insoliti avvenimenti – come aver“una persona all’angolo”, nella sua camera da letto – la ragazza ...