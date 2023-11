Viva Rai 2 | lo sketch di Fiorello e Annalisa è esilarante | cosa ne penserà Morgan?

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, nelle scorse ore, è stata ospite del programma diRai 2. La cantante al momento è in vetta alle classifiche e pare che il suo successo stia facendo invidia a qualcuno… A chi ci riferiamo? A. Il giudice di X Factor aveva definito la canzone Bellissima un pezzo, dal punto di vista armonico, molto banale. Non sarà che la gag trasia proprio una frecciatina a Marco Castoldi ()? I due hanno intonato Mon Amour come se fosse un brano lirico. Sarà ...