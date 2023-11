Violenza sulle donne | la storia di Giuseppe Delmonte | orfano senza giustizia

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Era il 1997, la mattina del 16 luglio. Non pensavo che sarebbe successo. Le dicevamo: vedrai che ti lascerà in pace adesso che vi siete lasciati. Non siamo riusciti a fermarlo”. Parla così, a distanza di 26 anni dall’omicidio di sua madre Olga, uccisa da suo padre, in prigione, che sta scontando l’ergastolo. Nonostante i suoi genitori si fossero separati, suo padre non la lasciava mai in pace. La seguiva ovunque, era ossessionato da lei, non accettava di essere stato lasciato. Un padre padrone lo descrivono i suoi figli.è il più piccolo, ci sono poi altre due fratelli più grandi. “Noi non potevamo neppure utilizzare l’acqua calda in casa, mio padre ce lo proibiva, ricorda. “Se ci regalavano dei giocattoli a Natale, lui ce li distruggeva”. In casa c’erano soprusi psicologici ma anche le botte. “Lui la ...