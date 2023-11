Violenza sulle donne | la campagna informativa della Polizia di Latina | ‘…Questo non è amore’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023). La Questura di, nella settimana in cui ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazionecontro le”, ha organizzato diverse iniziative sul territorio, per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema, nell’ambitopermanentedi Stato “…Questo non è amore”. L’iniziativa che si rivolge agli studenti delle scuole superiori L’iniziativadi Stato si rivolge sia agli studenti delle scuole superiori interessate sia a tutti coloro che vorranno avere l’occasione di parlare con dei professionisti, anche solo per un consiglio. È infatti fondamentale la collaborazione di ogni ...