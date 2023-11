Violenza su donne | Schlein | ' no contatti con Meloni | in ddl manca prevenzione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Non ci sono statidiretti. Io mi sono rivolta alla presidente del Consiglio per proporre di approvare una legge che renda obbligatoria l'educazione all'affettività, al rispetto delle differenze in ogni ciclo scolastico. Noi confermiamo la nostra disponibilità a lavorare insieme anche sul versante fondamentale della" chenel ddl Femminicidi che sarà all'esame del Senato. Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera. "questo pezzo". Sul ddl Femminicidi già approvato alla Camera, ora all'esame del Senato, "noi abbiamo dimostrato un approccio costruttivo per lavorare insieme sul versante della repressione. Ma la repressione non basta. Servono risorse sulla formazione degli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria, ...