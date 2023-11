Violenza su donne | Cnpr | Intervenire tempestivamente con la prevenzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (Labitalia) - “Dobbiamosicuramente sulla, sugli aspetti formativi e sulla raccolta tempestiva delle denunce con interventi specializzati di chi prende in carico le segnalazioni. Ledevono essere aiutate a uscire da situazioni difficili e bisogna farlo in tutta sicurezza per le vittime che hanno paura di perdere i propri figli e di non farcela dal punto di vista economico. Uno dei temi prioritari della ‘Commissione' riguarda proprio laeconomica, un fattore sul quale bisogna lavorare tantissimo e va di pari passo con la politica dell'occupazione femminile”. Lo ha dichiarato Martina Semenzato (Noi Moderati), presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Femminicidio, nel corso delforum 'Femminicidio edi ...