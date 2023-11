Violenza su donne 77% dei Pronto soccorso ha percorsi ad hoc

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20, nov. (Adnkronos Salute) - I, dopo la polizia e i familiari, sono il punto di riferimento per levittime di: lo scorso anno, sono stati quasi 15mila gli accessi (14.448) diassistite per questo tipo di richieste. E la grande maggioranza delle strutture, il 77%, utilizza protocolli di assistenza ad hoc. Ben l'83% assicura procedure diversificate e modalità di dimissioni protette nel caso in cui ci sia una valutazione di rischio alto per la vittima. Sono alcuni risultati dell'indagine, realizzata dal ministero della Salute, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro lasulle, che si celebra il 25 novembre. La ricerca, basata su un questionario a cui hanno risposto l'80% delle strutture (497 ...