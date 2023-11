Violenza contro le Donne | appello del CNDDU | “Studenti | celebrate la Giornata del 25 novembre | con un logo dedicato a Giulia”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 novembre 2023) Come scrive attraverso una nota il prof. Romano Pesavento, presidente del, “La valorizzazione e il rispetto della persona in senso lato e la consapevolezza della propria dignità individuale dovrebbero costituire il baricentro di una formazione pienamente trasversale e specifica, atta a eradicare pregiudizi e circoli viziosi persistenti, osmotici e in definitiva tossici. La lotta che lehanno intrapreso, soprattutto durante gli ultimi due secoli, per vedere riconosciute le proprie legittime prerogative, è stata costellata da difficoltà e ostacoli, che, con grande determinazione sono stati abbattuti. Il diritto di voto; il diritto di esercitare professioni precluse, il riconoscimento della parità nella Costituzione, l’eliminazione del delitto d’onore rappresentano traguardi straordinari e conquiste inestimabili per tutto il progresso ...