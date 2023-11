Vigonovo | la fiaccolata per Giulia Cecchettin | presenti anche i genitori di Turetta

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ieri sera circa tremila persone hanno partecipato alla veglia in ricordo della 22enne uccisa. In testa al corteoil papà e la sorella della giovane. In coda i familiari dell’ex fidanzato accusato dell’omicidio e arrestato ieri in Germania. Oggi manifestazione a Padova, con la sorella della vittima