Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2023 ore 20 | 30

(Di lunedì 20 novembre 2023)DEL 20 NOVEMBRE ORE 20.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI DIREZIONEINFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE, PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, SONO ALLE ORE 21.00 POI BUS SOTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO Servizio fornito da Astral