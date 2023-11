Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)ORE 1935 del 20.11.23 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER DUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E CASSIA E PIU AVANTI TRA COLOMBO E PONTINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE DUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE RIMANENDO SULLA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE T RA POMEZIA NORD E POMNEZIA SUD DIREIZONE LATINA Servizio fornito da Astral