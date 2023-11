Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)DEL 20 NOVEMBRE ORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON la SP1 CIMINA IN PROVINCIA DI VITERBO. TRATTO CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA CANEPINA A CAUSA DI DUE INCIDENTI TRA IL KM 4+000 E IL KM 6+000 UN ALTRO INCIDENTE A12TARQUINIA AL KM 33+100 TRA SANTA SEVERA E CERVETERI LADISPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA USCITA. PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SALARIA E NOMENTANA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO, SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA CASSIA ...