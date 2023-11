Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)DEL 20 NOVEMBRE ORE 07.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA SULLA CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E POMEZIA DIREZIONEMOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DICODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO, SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO ...