“Verso del Vino Verso divino” | giovedì la presentazione del libro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ in libreria e negli store on line da venerdì 17 novembre “deldi”, antologia di “poesia etilica” a cura di Marianna Ferri e Ottavio Costa, pubblicata da Rogiosi Editore, che,23 novembre, alle 18.00, sarà presentata nella sala del tè del Gran Caffè Gambrinus, in via Chiaia 1/2. Insieme a Ferri e Costa, interverrà Alessandro Ciambrone, autore della copertina del. L’incontro, che si concluderà con un brindisi offerto dall’azienda vinicola Casa Setaro, sarà moderato da Carmine Maione. I curatori conducono il lettore in un viaggio alla scoperta delnella poesia di tutti i tempi e di tutte le culture, dai lirici greci ai contemporanei. Ciascun brano poetico è ...