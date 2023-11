Vera Slepoj | «i genitori accompagnano ovunque i figli ma non stanno con loro» Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023), psicanalista, intervistata dal Corriere della sera per l’omicidio di Giulia Cecchettin uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta arrestato l’altro giorno in Germania. «Attenzione però. Non è un caso di femminicidio classico, dove l’assassino agisce in un percorso di violenza, di stalking, di minacce, che sfocia nell’uccisione. Qui l’assassinio rientra nell’ambito della questione familiare. Di uno sfascio di relazioni». «Ha trasferito nella storia sentimentale tutta la sua visione ideale. Quando si legge che voleva fare tutto assieme a Giulia, anche il percorso universitario, emerge l’idealizzazione sproporzionata. E qui entrano i contenuti educativi, le utopie sui sentimenti, come la pretesa “fusionalità”. Lo vedo nei pazienti adolescenti, credono che bisogna condividere tutto. Pesa inla cultura dell’amore inteso ...