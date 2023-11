Venezia | attesa per l’estradizione di Turetta | l’accusa di omicidio volontario e sequestro

(Di lunedì 20 novembre 2023) ARRESTATO. Filippol’omicida di Giulia Cecchettin è stato tratto in arresto. La sua fuga è terminata questa notte in Germania nei pressi di Lipsia, dove è stato intercettato dalla polizia tedesca a bordo della sua punto nera. Scrivono sul rapporto i poliziotti tedeschi che “poco dopo le 22 di sabato, un’auto in panne e L'articolo proviene da Il Difforme.

Filippo accusato di sequestro di persona e omicidio aggravato

... arrestato sabato in Germania e indel giudizio del tribunale tedesco per l'estradizione . ... In corso atti rogatoria per fare autopsia La Procura dista preparando gli atti di rogatoria ...

VENEZIA. "Il ritrovamento del corpo della ragazza fa cambiare il capo d'imputazione per Filippo Turetta", dice il Pm di Venezia Cherchi. Si tratta di omicidio volontario aggravato. "È un'imputazione p ...

In un’intervista a Fanpage.it il Procuratore di Venezia Bruno Cherchi ha precisato alcuni dettagli sull’estradizione e ...