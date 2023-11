Venezia | a breve l’autopsia sul corpo di Giulia | attesa per l’estradizione di Turetta

(Di lunedì 20 novembre 2023) ARRESTATO. Filippol’omicida diCecchettin è stato tratto in arresto. La sua fuga è terminata questa notte in Germania nei pressi di Lipsia, dove è stato intercettato dalla polizia tedesca a bordo della sua punto nera. Scrivono sul rapporto i poliziotti tedeschi che “poco dopo le 22 di sabato, un’auto in panne e L'articolo proviene da Il Difforme.

... arrestato in Germania per l'omicidio , asarà trasferito in Italia. La ferita alla testa per ...cancella' è lo striscione che ha aperto la fiaccolata organizzata domenica sera a Vigonovo ()...

Omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era fermo in autostrada - Giulia, oggi l'omaggio della sua università - Giulia, oggi l'omaggio della sua università RaiNews

Su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale per omicidio emesso dalla Procura di Venezia. L’estradizione Il giudice del tribunale cittadino di Halle an der Saale, in Sassonia Anhalt, ha già ...

Giulia Cecchettin, già morta prima di essere buttata in dirupo. Per Filippo Turetta estradizione vicina

In settimana l'autopsia. In migliaiia a fiaccolata per a 22enne. Il giovane, arrestato a 150 km da Lipsia in Germania, è in carcere a Halle. Il padre: 'Ora difficile abbracciarlo' ...