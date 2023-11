Venerdì 17 | torna l’opposizione sociale | in attesa di quella politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nel tardo pomeriggio discorso, il tono euforico del mio amico sindacalista che mi raggiungeva sul cellulare era il primo segnale a conferma del grande successo della manifestazione anti-governativa promossa da Cgil e Uil: un raduno di popolo non solo nella piazza romana (appunto, del Popolo) colma di manifestanti, ma anche nelle sedi periferiche; comeda cui mi arrivava la chiamata. Una chiara risposta al bullo cacciaballe venuto dalla Padania profonda (intesa come luogo dello spirito, se di spirito si può parlare), che ci ritroviamo come imbarazzante vice premier forte del via libera anti diritti sindacali ricevuto dalla premier, e alle sue insultanti spiritosaggini. La variazione sul tema stantio e mendace del fannullone quale bersaglio polemico a mezzo irrisione, per cui chi percepiva le poche centinaia di euro del reddito di ...