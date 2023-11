Venditti & De Gregori | un concerto senza precedenti

Leggi su zon

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il PalaSele di Eboli è stato il palcoscenico per una serata musicale, con Antonelloe Francesco Deche hanno condiviso il palco per un evento che resterà nella storia della canzone d’autore italiana. L’inizio delè stato incandescente con “Bomba o non bomba“, un brano carico di energia e simbolismo, che ha aperto le porte a una performance straordinaria. Non sono mancati i grandi successi come “Sotto il segno dei pesci”, “Generale”, “La donna cannone“ o “Roma Capoccia”, brano conclusivo del live. Dunque, una scaletta corposa che ha racchiuso tutti i momenti più significativi delle loro carriere. Foto di Alfonso Maria Salsano I due maestri della musica italiana hanno saputo incantare il pubblico non solo con i loro successi intramontabili ma anche con ...