Vanessa Kerry non ha ordinato «di sopprimere miliardi di persone entro il 2030»

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il 13 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma cheavrebbe«didiil». Nel contenuto social si legge che la figlia di John, ex segretario di Stato degli Stati Uniti durante l’amministrazione Obama e candidato per il Partito Democratico alle elezioni presidenziali del 2004, avrebbe «esortato i governi mondiali a intensificare urgentemente la propaganda del WEF World Economic Forum in modo che i membri del pubblico siano mentalmente preparati ad assistere alla morte didi esseri umani nel grande processo di spopolamento voluto dalle élites globali». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, ...

Le Capitali - Il Consiglio d'Europa boccia l'accordo Italia - Albania sui centri di accoglienza

... tiene videoconferenze con l'inviata speciale dell'OMS per il cambiamento climatico e la salutee con il Ministro della Salute del Canada Mark Holland; Germania : Il cancelliere Olaf ...

Global Public Health Expert Vanessa Kerry Delivers Connell School ... Boston College

Global Public Health Expert Vanessa Kerry to Deliver Pinnacle Lecture Boston College

Allison Baden-Clay’s family are on a mission to educate teens about toxic love

An education and prevention-based program, it aims to teach teenagers between the ages of 14 and 18 the signs or ‘red flags’ of coercive control within a relationship.

Vanessa Kerry urges action to address health crisis caused by climate change

“The climate crisis is a health crisis, and it is killing us.” This was the dire message Vanessa Kerry, M.D., a leading global public health expert, delivered at the Connell School of Nursing’s ...