Valle Telesina e del Tammaro presidiate dai Carabinieri

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023)e delsono statedaidi Cerreto Sannita mettendo in campo 30 pattuglie Durante il fine settimana idella Compagnia di Cerreto Sannita, dal Comune diAmorosi a quello di Morcone hanno presidiato lae dell’alto,mettendo in campo 30 pattuglie, coordinate in maniera da controllare costantementetutto il territorio ed in particolare le principali vie di comunicazione tra le province diBenevento, Campobasso e Caserta. Il fine è quello di tutelare la cittadinanza, prevenendo in particolare i furti in abitazione, agliesercizi commerciali, ai cantieri della T.A.C., al contrasto allo spaccio ed all’uso disostanze stupefacenti ed al controllo della circolazione ...