Vale la pena acquistare un volo durante il Black Friday?

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 novembre 2023) llè arrivato in tutti i settori e aziende, con sconti incredibili e offerte da non perdere su servizi e prodotti di ogni tipo; ma parlando di viaggi, ad esempio, conviene davverounquesta settimana di sconti? Il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost ha effettuato un’analisi comparativa dei prezzi di migliaia di voli e la risposta è stata positiva. I voli nazionali saranno più economici del 15,59%, quelli europei del 16,37% e quelli per il resto del mondo del 13,163%. Complessivamente, i prezzi di tutti i biglietti saranno più bassi del 15% rispetto al prezzo medio dell’anno. Courtesy of Press Officee voli nazionali I voli nazionali avranno uno sconto medio del 15,59%, il che significa che, se ...