Utah cede all’overtime | solo 3 punti per Fontecchio

(Di lunedì 20 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –Jazz al tappeto dopo un overtime nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet del Delta Center di Salt Lake City, di fronte a oltre 18mila spettatori, la franchigia guidata in panchina da coach Hardy si è arresa per 140-137 ai Phoenix Suns, trascinati dai 39di Durant, top-scorer dell’incontro. Tra i padroni di casa, 38di Markkanen e 3 dell’azzurro Simone, che in 18 minuti di impiego colleziona anche 1 rimbalzo. Undicesima sconfitta consecutiva e peggior striscia nel campionato prò nord-americano per i Detroit Pistons, messi ko dai Toronto Raptors per 142-113: i canadesi fanno festa con i 23di Siakam, il più prolifico dell’incontro. Los Angeles Lakers in volata: i californiani la spuntano su Houston Rockets per 105-104 con una ...