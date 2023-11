Gallinari e Fontecchio al tappeto, perdono Washington e Utah

pesantemente Washington sul parquet di casa: i New York Knicks passano senza pronlemi per 120 -... In volata, invece, il ko interno diJazz, superato dai Phoenix Suns per 131 - 128: Durant top ...

Utah cede all’overtime, solo 3 punti per Fontecchio TuttOggi

NBA, risultati della notte (20 novembre): gli Utah Jazz di Fontecchio ... OA Sport

Utah cede all’overtime, solo 3 punti per Fontecchio

1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Utah Jazz al tappeto dopo un overtime nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet del Delta Center di Salt Lake City, di fronte a oltre 1 ...

NBA, risultati della notte (20 novembre): gli Utah Jazz di Fontecchio cedono all’overtime, brutte sconfitte per Jokic e Doncic

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate nove partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra i risultati vanno sottolineati i ko subiti dai Denver Nuggets a Cleveland e dai Dallas Mavericks i ...