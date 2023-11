Usa fuori dalla Nato? Il retroscena sul terribile timore E c' entra anche Trump

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) L'Europa si sta riarmando. Ma non è solo per la guerra in Ucraina e ilche genera l'atteggiamento aggressivo della Russia, bensì per quello che Donaldnel 2018 andava in giro a dire privatamente (secondo una ricostruzione del New York Times), vale a dire che gli Stati Uniti avrebbero potuto lasciare la, scrive il Washington Post. «Un'uscita degli Usasarebbe un grande stress. Ed è quello ilcon. Ogni ministero degli Esteri ci pensa», ha affermato un diplomatico di rango europeo, citato dal quotidiano americano. La Polonia, che guida questa corsa al riarmo, sarà per esempio in grado di dispiegare più carri armati di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia messe insieme. E le dimensioni delle sue forze armate stanno ...