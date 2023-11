Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 20 11 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Gran brutta bestia, la sete di visibilità. Quando l’arsura tipica del dimenticatoio ti attanaglia si possono arrivare a fare cose allucinanti. Tipo andare a ricercare un tizio del quale soltanto qualche mese fa si sono dette le PEGGIO COSE pur di tornare a far parlare di sé. Quando la smania da lucetta rossa ti acceca la mente, la propria dignità, l’essere almeno un briciolo coerenti, l’evitare di perdere definitivamente la faccia (ammesso di averne ancora una, certo) passano in secondo piano. L’unica cosa che importa è tornare a centro studio. Il come diventa irrilevante. Laodierna dila si può vedere come una sorta di illuminante documentario su quanto si possa cadere sempre un po’ più in basso, nella vita. E dire che di scene penose e di siparietti imbarazzanti, negli anni, Gemma Galgani ce ne ha regalati ...