Uno studio rivela | dopo i Mondiali in Qatar in inverno è aumentata la gravità degli infortuni

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Unopromosso nel corso della terza edizione dell’Howden Men’s European Football Injury Index ha fatto emergere come nel corso della stagione 2022/2023 il numero disubiti nei cinque top campionati sia stato pari a 3.985. Iin, giocati ine a metà stagione, secondo il rapporto hanno anche comportato un aumento generale dellaper i giocatori dei cinque principali campionati: questi, infatti, hanno trascorso in media otto giorni in più fuori dal campo a causa dinei mesi successivi alla Coppa del Mondo. Nonostante il numero complessivo disia diminuito rispetto alla precedente stagione 2021/22 (4.006), i costi...