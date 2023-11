Uno sforzo per l’Europeo | “Ecco il punto debole dell’Ucraina”

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’Italia si prepara a sfidare l’Ucraina per poter accedere al. Dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord gli uomini allenati da Spalletti sembrano più fiduciosi. Carlo Nicolini, preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare dell’attesa sfida fra Italia e Ucraina. “La fase difensiva è ildella Nazionale ucraina“, ha spiegato l’intervistato. Luciano Spalletti (LaPresse)“Questo perché tutti i giocatori della Nazionale giocano nello Shakhtar e nella Dinamo che lavorano più sulla fase offensiva“, ha continuato Nicolini. “Nei prossimi anni, la Nazionale ucraina potrà davvero filo da torcere, dato che ci sono tanti giovani talentuosi. Stanno andando in campionati dove certi aspetti si curano di più. Di certo l’Ucraina sarà nei prossimi anni una Nazionale da tenere sotto ...