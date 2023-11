Una nuova materia per combattere stress | ansia da prestazione e bullismo La sperimentazione parte da Roma | obiettivo scala nazionale INTERVISTA alla Castelluccio

(Di lunedì 20 novembre 2023)da, depressione,, cybersono solo alcune delle problematiche che gli studenti si trovano ad affrontare quotidianamente. Per insegnare ai ragazzi, e alle ragazze, a gestire l’emotività arriva nelle scuole, a gennaio, una: l’alfabetizzazione emotiva. L’introduzione dell’apprendimento socio-emotivo partirà sul territorio diper poi estendersi su. L'articolo .

WWE : Potrebbe debuttare una nuova theme song per RAW questa settimana

Cinque film in streaming per ricordare il grande Robert Altman nell'anniversario della sua scomparsa

Elliott Gould diventa per questo un Philip Marlowe iconico, paladino diepoca di uomo che non si pone più come maschio. Ne Il lungo addio compare anche un magnifico Sterling Hayden , che ...

Una nuova era per l'Argentina, l'anarco-capitalista Milei eletto presidente AGI - Agenzia Italia

Delitto Nada Cella, spunta una nuova testimone: “La mendicante mi disse di aver visto una donna sporca di san… La Repubblica

Rachel Zegler: il nuovo volto di «Hunger Games» racconta l'incontro con Jennifer Lawrence

Rachel Zegler è la nuova protagonista del prequel di «Hunger Games».Nel nuovo episodio, intitolato «Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente», l'attrice si afferma come la nuova icona del ...

Salmo, sogno futuro da regista e ho già un'idea bomba

"Non sto cercando fama. Non voglio diventare un attore famoso. La mia carriera ce l'ho già. Lo faccio perché è un mestiere bellissimo e molto difficile. E mi fa stare bene". E poi "credo davvero che i ...