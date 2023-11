Una morte lenta | Serena Mollicone poteva essere salvata 

Leggi su agi

(Di lunedì 20 novembre 2023) AGI - La 18enne, "è morta tra le 13 del primo giugno 2001 e le 20.30 della stessa giornata. Una, la sua, probabilmente a causa di un soffocamento". Lo ha spiegato, davanti alla corte d'assise di appello di Roma, la professoressa Cristina Cattaneo, l'anatomopatologa del Labanof di Milano che ha redatto la consulenza con cui la procura di Cassino aveva chiesto e ottenuto il processo per 5 persone incassando però la loro assoluzione in primo grado nel luglio del 2022. Sul banco degli imputati sono Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, il figlio Marco e la moglie Anna Maria: sono accusati di concorso in omicidio. Oltre a loro, anche i carabinieri Francesco Suprano, che risponde di favoreggiamento, e Vincenzo Quatrale, di istigazione al suicidio del ...