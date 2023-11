Una giornata di studio dedicata alla svolta ecologica dei musei

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 novembre 2023) La questionebussaporta deidi arte contemporanea. E non lo fa con il clamore di gesti dimostrativi, ma con cambiamenti silenziosi: “Non possiamo più ignorare gli interrogativi urgenti che ci pone il cambiamento climatico. Tutto è collegato, nulla al mondo esiste di per sé. Quelle ecologiche sono tematiche piuttosto difficili da semplificare o da comunicare, però vogliamo assumerci un impegno in questa direzione”. Chi parla è Caterina Riva, direttrice del MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli. Riva è anche responsabile scientifica per AMACI, l’Associazione deid’Arte Contemporanea Italiani, che organizza, in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, ladiMuseums at thel Turn I ...