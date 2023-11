Una giornata a ' Thema' all' Heritage Hub

(Di lunedì 20 novembre 2023) TORINO - L'Hub ha ospitato una tavola rotonda per rievocare la nascita e il successo della Lancia, l'ammiraglia che dominò mercato italiano delle berline di prestigio per un decennio e ...

MotoGP - Jorge Martin : “È stata una giornata di m****. Le gomme non lavoravano bene”

Civitavecchia - guida e uso di alcol : una giornata per sensibilizzare i più giovani

Attiva l'offerta flash di Very Mobile: 120 GB a 5,99 euro al mese

Anche in questo caso si tratta di promozioni flash , valide per ladi oggi. Non perdere l'... acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere...

La giornata tipo di una docente, il vlog su Instagram fa discutere. Dibattito sui social: “Quanto vorrei avere i tuoi orari”, “commenti cattivi, è una prof che orari dovrebbe avere” [VIDEO] Orizzonte Scuola

Sovranismi, evasori e bassotti: una giornata con Radiouno Domani

Nautica, Confindustria: chiusa 35ma edizione Metstrade, Italia ruolo primo piano

Si è conclusa la 35esima edizione del Metstrade di Amsterdam che ha visto l’Italia ricoprire un ruolo di primo piano con la partecipazione più rappresentata e qualificata della manifestazione. Il megl ...

Basket femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Carangelo decisiva, Consolini e Conte sugli scudi

Si è disputata tra venerdì sera e l’intera domenica l'ottava giornata della Serie A 2023-2024 di basket femminile. Come in ogni fine settimana si sono disputate sei partite (ha riposato il Sesto San G ...