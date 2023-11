Un premio europeo per chi investe sulle realtà rurali

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si chiama Aria ed è l’acronimo di Agricultural and Rural Inspiration Awards 2023. Si tratta di un’iniziativa dell’EU CAP Network, la rete europea per la Politica Agricola Comune che riunisce gli stakeholder del settore, voluta per celebrare i progetti finanziati dalla Pac che stanno rafforzando le competenze per l’agricoltura e le areeattraverso l’apprendimento permanente, l’innovazione e la competitività. Il concorso, giunto alla quinta edizione, si concentra ogni volta su un tema diverso: il 2023 è l’annodelle skills e il focus è stato postoattività di realizzazione di buone pratiche sostenuti dal FondoAgricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr) e dal FondoAgricolo di Garanzia (Feaga) che promuovono la visione a lungo termine per lo sviluppo delle zone ...