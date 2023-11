Un posto al sole | anticipazioni 21 novembre | Lara preoccupata | Nunzio ripensa a Rossella

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Martedì 212023 verrà trasmessa in prima visione nella fascia preserale di Rai Tre una nuova puntata di Unal. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Lein merito al nuovo appuntamento rivelano chesarà, l’agguato subito in carcere da alcune detenute non la farà stare tranquilla. Marina e Roberto in compenso saranno più uniti che mai. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla nuova puntata di Upas, la storica soap che ogni settimana tiene incollati alla TV milioni di spettatori. Unal21Nella messa in onda di Unal, in programma martedì 212023, ...