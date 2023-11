Un posto al sole | anticipazioni 20 novembre 2023 | Clara rischia grosso

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempi duri perCurcio ad Unal, come segnalano ledi lunedì 20. La donna, infatti, rischierà seriamente di perdere il figlioletto Federico in quanto Alberto sarà determinato a chiedere ed ottenere la custodia esclusiva del bambino. Palladini, di recente, si è recato a casa della sua ex compagna per discutere della sua idea di iscrivere Federico in un nuovo asilo, un'idea che non è piaciuta alla Curcio, la quale ha fatto presene all'avvocato che il piccolo si trova nella sua attuale scuola e non c'è alcun bisogno che si trasferisca altrove. Intanto,ha dato riparo ad Eduardo Sabbiese, in fuga da Tony e dagli altri camorristi. La donna ha aiutato il suo amato a nascondersi e lo ha sollecitato a chiamare Damiano e a ...