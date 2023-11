Un Paese acefalo nella sfida del federalismo e della UE (non è più il tempo di Arlecchino e Pulcinella)

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 20 novembre 2023) Se un alieno planasse oggi in Italia, leggendo i giornali e sentendo i politici avrebbe la certezza che i nostri mali dipendono dalle regole dell’Unione Europea, dalla durezza teutonica o dalla tecnocrazia. In realtà, l’alieno non sa che in un ipotetico campionato mondiale di tecnocrazia burocratica noi italiani siamo imbattibili… In effetti, un altro sport in cui eccelliamo è quello di dare sempre e comunque la colpa agli altri. Questa tentazione dell’animo umano è forte quando il dissesto capita alla fine di una giornata limpida e felice che si è fatuamente creduto non dovesse avere mai fine. In tali ambasce si cede alla tentazione di trovare capri espiatori su cui gettare il pesopropria incapacità ed inettitudine. Detto ciò, qui di seguito proveremo invece a mettere in fila i fatti. La grana dei parametri di Maastricht Siamo entrati a fare parte del basket ...